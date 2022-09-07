Путешествие по Новоржевскому району: вышла очередная программа «Хорошо, где мы есть»

22:05, 07 сентября 2022, ПАИ

В Пскове на радиостанции «7Небо» вышла очередная программа «Хорошо, где мы есть». На этот раз она была посвящена Новоржевскому району и его достопримечательностям.

Деревня Выбор. В средневековье в деревне располагалась крепость. Когда она была построена, точно неизвестно. До наших дней крепость не дошла. От неё остался только земляной вал с двумя проломами, предположительно оставленными войсками Стефана Батория. На крепостном валу стоит храм Успения Божией Матери. На новый каменный храм тысячу рублей дал император Александр I.

Деревня Выбор была крупным населённым пунктом. В XVI веке тут работали 70 торговых лавок. И сегодня Выбор не производит впечатление заброшенной деревушки. На улицах многолюдно настолько, насколько это может быть в современной деревне.

В Выборе есть поворот на село Яковлевское, где в 1869 году родился схимник Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря Симеон. Он обладал даром прозорливости, мог исцелять людей от душевных и телесных недугов. В 2003 году его причислили к лику святых. Мощи святого покоятся в Сретенском храме Сретенского монастыря. На его родине в деревне Яковлевское был установлен поклонный крест.

Если поехать из Новоржева по направлению к Пушкинским Горам, то на выезде из города будет деревня Орша. В начале XVIII века эти места принадлежали царской семье и приносили большой доход. Ещё в Орше было имение Татищевых, которое им подарила внучка Петра Первого – Елизавета.

После Орши по дороге в сторону Пушгор будут встречаться повороты к деревням: Стехново (родовому имению дворян Рокотовых) и Вехно, где можно посмотреть Преображенскую церковь XVIII века, остатки некоторых построек и парка усадьбы Ивана Кокошкина и расположенную в местной школе сельскую картинную галерею, в которой хранятся подарки петербургских художников и скульпторов.

А вот дальше с трассы будет поворот на Алтун. Принадлежал Алтун Львовым. Эти алтунские Львовы были служивыми. В Алтуне от Львовых остался дом, винокуренный завод, некоторые хозяйственные постройки, часть парка с редкими для нашей полосы кустарниками и деревьями. А ещё пруды с очертаниями Америки и Австралии. Это остатки целой системы прудов в форме всех материков.

Ещё одна туристическая дорога уходит от Новоржева в сторону Опочки. С этой трассы стоит свернуть в деревню Дуброво, где находится Городище, датированное первым тысячелетием нашей эры, а рядом – Селище XII – XIV веков. Позже эти земли часто упоминались в царских указах в качестве подарков за отличную службу и военные подвиги.

Если вернуться обратно на дорогу, ведущую в Опочку, и продолжить путь, то по дороге встретится деревня Жадрицы, когда-то принадлежащая Пущиным. Более того, недалеко от Жадриц есть несколько курганных групп второй половины I века нашей эры – это захоронения воинов-кривичей.

Дальше по маршруту есть селение Столбушино. Там стоит освящённая в 1783 году церковь Успения Пресвятой Богородицы. Ещё дальше по дороге будет деревня Ладино, которая впервые упоминается в переписи в 1582 году. И Ладино, и Столбушино были подарены Петром Первым братьям Семёну и Гавриле Бороздиным.

Ещё одна дорога из Новоржева ведёт в Бежаницы. С трассы, ведущей на Бежаницы, надо свернуть на село Барута. Здесь сохранилась древняя обсерватория. Представляет она собой следовые камни, образующие равнобедренный треугольник: плоский красный валун лежит на горе, ниже установлен серый камень-кольцевик, ещё одной вершиной треугольника являются два чёрных валуна. В самом селе Барута стоит Покровская церковь. Этот храм никогда не закрывался, идут там службы и сейчас.

В нескольких километрах от Барута расположено село Михалкино. Расположено оно на берегу Михалкинского озера и в древности являлось слободой с причалами для судов и барж. Тут был перевалочный пункт для товаров. С самых древних времён Михалкино было и остаётся поселением старообрядцев. Здесь и сейчас работает староверческий молельный дом. Между Михалкинским и Селецким озёрами стоит трёхметровый жертвенный камень. А ещё именно тут находят при раскопках орудия труда первобытных людей.