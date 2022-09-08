Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Запрет на въезд в Латвию для россиян вступит в силу в течение 10 дней

Фото: РИА Новости

Запрет для граждан России с шенгенскими визами на пересечение границ стран Балтии вступит в силу в ближайшие десять дней, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич журналистам. Об этом пишет «Интерфакс».

Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о значительных ограничениях в пересечении границы для граждан РФ, имеющих шенгенские визы. Окончательные решения будут приниматься на национальном уровне.

Ринкевич подчеркнул, что граждане РФ, имеющие краткосрочные шенгенские визы, не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в странах Балтии, «будь то аэропорт, сухопутная, а возможно, и морская граница».

На вопрос, насколько эффективными станут эти ограничения, учитывая, что другие страны Шенгенского соглашения их не ввели, Ринкевич подчеркнул, что большое количество граждан России используют для въезда в ЕС страны Балтии, а также Финляндию и Польшу. «Это решение имеет как силовой, так и морально-политический аспект», - сказал он.

Министр иностранных дел Латвии обратил внимание на то, что на прошлой неделе ЕС согласился приостановить действие соглашения 2007 года о порядке выдачи виз гражданам России. Было также принято решение, что приграничные страны имеют право действовать с учетом соображений безопасности.

Проект решения литовского правительства предусматривает «ограничение передвижения граждан России через внешнюю границу ЕС». Въезжать и выезжать из Литвы смогут только те российские граждане, которые будут соответствовать критериям, установленным литовским правительством, а указанные критерии должны быть разработаны Министерством иностранных дел Литвы после согласования с другими странами региона.

Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима между ЕС и Россией, ожидается, что Совет ЕС на этой неделе одобрит это предложение. «Это будет означать, что утром в понедельник (12 сентября) у нас будет действовать новый визовый режим в отношении России», - заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Йохансон.

Для граждан РФ оформление шенгенской визы теперь будет стоить 85 евро против 35 евро ранее. Стандартное время обработки заявки будет увеличено с 10 до 15 дней, а в некоторых случаях - до 45 дней. Возможности получения многократных виз также будут ограничены. Претенденты на получение виз также должны будут предоставить дополнительные документы.

Финляндия, Польша, Эстония, Литва и Латвия начали усиливать пограничный контроль и призвали к полному запрету выдачи туристических виз гражданам России. Однако Франция и Германия выступают против такого шага.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 сентября 2022

Запрет на въезд в Латвию для россиян вступит в силу в течение 10 дней
07 сентября 2022

Владимир Путин: Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб своим интересам
07 сентября 2022

Владимир Путин: Россию невозможно изолировать
07 сентября 2022

Почти 12 тысяч жителей Пскова смогут дистанционно проголосовать на сентябрьских выборах

07 сентября 2022

Президент РФ: Санкционная лихорадка Запада несёт угрозу всему миру
07 сентября 2022

Владимир Путин выступает на пленарном заседании ВЭФ-2022
06 сентября 2022

Михаил Ведерников возглавил федеральный топ-10 медиарейтинга «Псковской правды»
06 сентября 2022

Владимир Путин до конца года обратится с посланием к Федеральному собранию

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...