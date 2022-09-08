До смерти избивший соседа мужчина осуждён в Палкинском районе

10:41, 08 сентября 2022, ПАИ

В Палкинском районе 41-летний местный житель, избивший до смерти соседа, приговорён к 10 годам лишения свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что летом прошлого года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, действуя из хулиганских побуждений, мужчина ворвался в дом к своему соседу, где беспричинно нанес мужчине несколько ударов деревянной палкой по голове.

В результате потерпевший скончался на месте преступления от закрытой черепно-мозговой травмы.

Также после совершения преступления мужчина угрожал убийством супруге погибшего, демонстрируя ей нож.

Осужденному по части 4 статьи 111 и части 1 статьи 119 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также угроза убийством) назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.