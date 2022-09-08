Александр Котов: Сотрудники псковского управления Минюста компетентны и ответственны

10:54, 08 сентября 2022, ПАИ

С 220-летием образования Министерства юстиции РФ поздравил работников и ветеранов органов юстиции Псковской области председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что Минюст России – федеральный орган исполнительной власти, на который возложен обширный перечень значимых государственных задач. «Полномочия ведомства многогранны: от регистрации политических партий, некоммерческих общественных организаций и религиозных объединений до надзора в сфере адвокатуры, нотариата и государственной регистрации актов гражданского состояния», – заметил спикер Собрания.

В ведении министерства находятся Федеральная служба исполнения наказаний и Федеральная служба судебных приставов. Ещё одно чрезвычайно важное направление деятельности органов юстиции связано с обеспечением единства правового пространства страны – для соблюдения конституционных прав граждан на получение достоверной информации о нормативных правовых актах субъектов РФ Минюстом России ведётся соответствующий федеральный регистр, проводится правовая и антикоррупционная экспертиза документов, добавил Александр Котов.

«Сотрудников территориального управления Министерства юстиции РФ по Псковской области отличает компетентность и ответственность, чёткое следование «букве закона» и добросовестное отношение к порученной работе. Уверен, накопленный опыт и неустанное движение вперёд позволят вам и впредь выполнять свои профессиональные обязанности на самом высоком уровне. Успехов в начинаниях, здоровья и благополучия!» – заключил спикер областного Собрания.