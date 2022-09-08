Ещё 225 псковичей заразились коронавирусом

13:03, 08 сентября 2022, ПАИ

Ещё 225 псковичей заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. За весь период диагноз COVID-19 подтвердился 117 667 раз.

За сутки в регионе выздоровел 161 человек, всего - 113 354, умерло 1898 пациентов.

Наибольшее число новых случаев инфекции зафиксировано в Пскове, в городе заболели 44 человека. В Великих Луках - 24 человека, в Псковском районе - 26 человек, в Невельском районе - 23 человека, в Островском - 15 человек, в Новосокольническом - 13 человек, в Палкинском, Порховском, Пушкиногорском - по 12 человек, в Печорском - 10 человек, в Пустошкинском - 8 человек, в Красногородском - 4 человека, в Локнянском - 3 человека, в Великолукском, Дедовичском, Новоржевском - по 2 человека, в Струго-Красненском, Дновском и Бежаницком - по одному человеку.