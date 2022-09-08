Травмированного аиста пытаются отловить в Опочке

14:35, 08 сентября 2022, ПАИ

Помощь в поимке аиста требуется в городе Опочке. Об этом сообщается в группе «Опочка_INFO» в соцсети «ВКонтакте».

«Не улетел из-за травмы глаза и теперь не отходит от дома и людей практически не боится. Хотим отправить его в «Дом белого аиста» (Гдов), там на данный момент нет специалистов, [чтобы] его поймать», – уточнила участница сообщества.

Одним из последних обитателей приюта стал аистёнок из гдовской деревни Сырой Лес. Птицу назвали Алекса, до прибытия зоощатиников она ходила по двору и не могла взлететь. При осмотре у неё обнаружили недоразвитые первостепенные маховые перья, рассказывается в группе «Дом Белого Аиста» в соцсети «ВКонтакте».