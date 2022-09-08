Региональный этап премии «Мы вместе» планируют провести в Псковской области

14:45, 08 сентября 2022, ПАИ

Региональный этап международной премии «Мы вместе» планируют провести в Псковской области. Такая информация прозвучала на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова с врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства региона Натальей Скачковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного правительства.

Наталья Скачкова доложила главе региона о результатах работы в сфере государственной молодёжной политики.

Речь в первую очередь зашла о крупных молодёжных проектах, которые реализованы на территории области. Среди наиболее успешных прошедших мероприятий Наталья Скачкова отметила культурно-образовательный проект «Здравствуй, Россия». В рамках мероприятия Псковская область приняла делегацию молодых людей из девяти стран – Абхазии, Армении, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии и Египта. Гости посетили ключевые туристические места региона и приняли участие в акции, приуроченной к Дню флага России.

Ещё один проект, который заслуживает особого внимания, – это молодёжный историко-патриотический лагерь «Истоки», в котором приняли участие ребята со всей страны. «Сейчас работает уже шестая смена под названием «Школа историков», – проинформировала Наталья Скачкова.

Большой отклик у участников также получил учебно-развлекательный фестиваль «Мойfest», направленный на профориентацию школьников и стимулирование подрастающего поколения к решению актуальных проблем общества. В планах – проведение регионального этапа международной премии «Мы вместе».

Кроме того, псковская молодёжь активно участвует во всероссийских форумных кампаниях. Псковичи представляли регион на крупнейших мероприятиях («Машук», «Территория смыслов» и другие). Сейчас псковская делегация принимает участие в межрегиональном форуме «Ладога».