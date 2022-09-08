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Общество

Новые участки для жилищного строительства появились в Псковской области

Новые участки для индивидуального жилищного строительства появились в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.

На прошлой неделе на базе управления Росреестра по Псковской области состоялось очередное заседание оперативного штаба относительно земель, пригодных для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления региона.

В целом за восемь месяцев 2022 года в регионе выявили более 192 гектаров новых земель для индивидуального жилищного строительства. Всего на настоящий момент в перечень выявленных земельных участков включена 171 территория общей площадью 1 300 гектаров. Благодаря проекту «Земля для стройки» в оборот вовлекли 193 участка общей площадью более 40 гектаров, заметили в ведомстве.

Сейчас на публичной кадастровой карте размещены сведения о 157 земельных участках общей площадью 1 213 гектаров для индивидуального жилищного строительства и под многоквартирные дома.

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