Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завод Mercedes может купить китайская компания

Завод в Есипово, где собирали Mercedes-Benz, может купить китайская компания. Об этом в выпуске «Радио Sputnik» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Я очень надеюсь, что Mercedes вернётся. Если нет, то там сейчас ведётся работа по подбору в том числе китайского автопроизводителя — надёжного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили. Я думаю, что Mercedes заработает в том или ином виде. <...> Сейчас момент такой, когда много неопределённостей и у немцев, которые завод остановили, и у инвесторов, которые собираются. В общем, они договариваются. Думаю, что в этом году ясность будет», — сказал он, передаёт Autonews.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 сентября 2022

Стало известно об изменении расписания и частоты авиарейсов из Пскова в Москву
08 сентября 2022

В Струго-Красненском районе после капремонта открылась Новосельская школа
08 сентября 2022

Почти 250 тысяч тестов на COVID-19 провели в России за сутки
08 сентября 2022

Травмированного аиста пытаются отловить в Опочке
08 сентября 2022

65 млн рублей грантовых средств привлекли в Псковскую область с начала года
08 сентября 2022

Торжественное открытие стадиона состоится в Плюсском районе

08 сентября 2022

Сообщения о минировании объектов в Пскове оказались ложными
08 сентября 2022

До 18 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 сентября

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...