Завод Mercedes может купить китайская компания

15:39, 08 сентября 2022, ПАИ

Завод в Есипово, где собирали Mercedes-Benz, может купить китайская компания. Об этом в выпуске «Радио Sputnik» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Я очень надеюсь, что Mercedes вернётся. Если нет, то там сейчас ведётся работа по подбору в том числе китайского автопроизводителя — надёжного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили. Я думаю, что Mercedes заработает в том или ином виде. <...> Сейчас момент такой, когда много неопределённостей и у немцев, которые завод остановили, и у инвесторов, которые собираются. В общем, они договариваются. Думаю, что в этом году ясность будет», — сказал он, передаёт Autonews.