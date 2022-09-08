Псковские НКО приглашают студентов пройти непрерывную практику

16:03, 08 сентября 2022, ПАИ

Некоммерческие организации Псковской области приглашают студентов пройти непрерывную практику, сообщили Псковскому агентству информации в управлении общественных проектов и молодёжной политики правительства региона.

Непрерывная практика на базе НКО позволит студенту применить теоретические знания на практике, обеспечит полноценное погружение в работу с документами, людьми, партнёрами организации, а также поможет определиться с будущей работой и, возможно, трудоустроиться по итогам прохождения практики.

Региональный центр молодёжи и общественных инициатив приглашает студентов высших учебных заведений региона посетить круглый стол 22 сентября 2022 года, где появится возможность познакомиться с организациями, процедурой заключения договоров на прохождение практики, а также узнать о существующих вакансиях.

Круглый стол пройдёт на базе проектного офиса «Команда 2018» 22 сентября в 16:00.

Для регистрации необходимо отправить СМС по телефону 8-911-390-80-10 с текстом «(Имя, фамилия), хочу на практику».

Организатором мероприятия выступает АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив и ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».