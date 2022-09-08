В Киеве переименуют 40 улиц, связанных с Россией и СССР

16:10, 08 сентября 2022, ПАИ

Киевский городской совет поддержал решение о переименовании порядка 40 улиц, переулков и площадей города, названия которых связаны с Россией и Советским Союзом. Об этом сообщает ТАСС.

Новые названия получат улицы Маршала Малиновского, Питерская и другие. Они будут связаны исключительно с Украиной и дружественными ей западными странами. Так, в Киева появилась улица Героев полка «Азов» (запрещённого в РФ) и Лондонская.

Ранее уже было переименовано более 90 объектов. Всего новые названия получат 300.

О планах переименований заявили также власти Луцка, Харькова, Днепра, Кривого Рога и ряд других городов.