Более 500 избирательных участков готовят к выборам в Псковской области

16:11, 08 сентября 2022, ПАИ

Последние приготовления к проведению выборов проводят на избирательных участках в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

«Принимать голосующих члены комиссий готовятся в 523 избирательных участках Псковской области», – говорится в сообщении.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области будет проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Всего в Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.