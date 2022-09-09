Пименов день наступил по народному календарю
Святых Пимена Великого и Пимена Палестинского вспоминали на Руси 8 сентября, сообщает calend.ru.
На Пименов на Руси крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Первыми лакомились всегда птицы. Считалось, что зима будет милостива к людям, если после птиц на рябине останется много ягод. При этом большой урожай рябины предвещал суровые морозы.
В этот день рябину заваривали с чаем, варили из нее варенье, заготавливали на зиму. В народной медицине ягоды применяли как антицинготное, бактерицидное и мочегонное средство.
Кроме того, на Пименов было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы.
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