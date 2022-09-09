Псковским школьникам рассказали об интересных книгах из областной библиотеки

08:44, 09 сентября 2022, ПАИ

Сотрудники отдела гуманитарной литературы Псковской областной научной библиотеки в рамках всероссийского проекта «Культура для школьников» приехали в одну из школ города. Они провели «Час любознательного читателя», нацеленный на популяризацию книг и чтения. Об этом сообщили в пресс-центре ПОУНБ.

Библиотекари представили школьникам книги из разных областей знаний, доступно и увлекательно рассказывающие о невероятных открытиях, которые совершают учёные.

Живой интерес вызвала у ребят книга «Удивительные опыты Якова Перельмана», адресованная любопытным школьникам среднего возраста, а также их родителям. В игровой форме книга знакомит со многими физическими и химическими явлениями, содержит в себе интересные задачи, головоломки и занимательные опыты.

Оценили ученики и книгу Светланы Лавровой «Загадочная наука химия: занимательное естествознание». Написанная ярко и увлекательно, книга содержит большое количество информативного материала, интересных и забавных случаев из мира химии.

«Сотрудничество между образовательными учреждениями и библиотекой, безусловно, идёт на пользу учебному процессу. У педагогов и детей появляется возможность познакомиться с книгами, которых нет в их школьной библиотеке», — подчеркнули сотрудники отдела гуманитарной литературы.