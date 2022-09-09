Лису сфотографировали в центре Пскова

07:30, 09 сентября 2022, ПАИ

Лису заметил пскович почти в центре города в районе перекрёстка Рижского проспекта и улицы Максима Горького вечером 8 сентября. Об этом он написал в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Кто потерял лису на четырех углах?» — пошутил мужчина в подиси к фотографии.

Комментаторы предположили, что животное могло прийти с района «Радиозавода», расположенного неподалёку. Там, по их словам, достаточно много мест, где мог бы изначально прятаться лис. Многие псковичи призвали не пытаться никого подходить к животному, так как раз оно не побоялось выйти так близко к людям, оно может быть больным.