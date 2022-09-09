В Великих Луках стартовало трёхдневное голосование

10:03, 09 сентября 2022, ПАИ

В Великих Луках стартовало трёхдневное голосование. Участковые избирательные комиссии начали свою работу с поднятия флага и исполнения гимна РФ, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

За два часа многие великолучане уже успели сделать свой выбор. Голосование продолжится до 20:00.

На участках соблюдаются все меры противовирусной безопасности, избиратели могут воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

Также активно проходит голосование на выборах в Собрание депутатов Великолукского района 7-го созыва. Многие жители уже проголосовали на своих избирательных участках, пишет газета «Наш путь».