В Великих Луках стартовало трёхдневное голосование
В Великих Луках стартовало трёхдневное голосование. Участковые избирательные комиссии начали свою работу с поднятия флага и исполнения гимна РФ, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
За два часа многие великолучане уже успели сделать свой выбор. Голосование продолжится до 20:00.
На участках соблюдаются все меры противовирусной безопасности, избиратели могут воспользоваться средствами индивидуальной защиты.
Также активно проходит голосование на выборах в Собрание депутатов Великолукского района 7-го созыва. Многие жители уже проголосовали на своих избирательных участках, пишет газета «Наш путь».
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