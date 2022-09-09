Орден Мужества вручили семье погибшего в ходе СВО великолучанина

11:03, 09 сентября 2022, ПАИ

Орден Мужества вручили семье героически погибшего при выполнении задач специальной военной операции великолучанина Павла Казакова, сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Вручение ордена Мужества семье героически погибшего состоялось в администрации города. «Ефрейтор контрактной службы Павел Сергеевич Казаков удостоен высокой государственной награды за мужество, отвагу и героизм. Соответствующий указ президент России Владимир Владимирович Путин подписал 5 июля 2022 года», — отметил Николай Козловский.

Поддержать семью героя, выразить соболезнования и слова поддержки пришли представители исполнительной и законодательной власти, а также военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Руслан Сукманов.

Для вручения высокой награды также прибыл представитель части, в которой служил отважный великолучанин — гвардии майор Владислав Бобылев.