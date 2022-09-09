Штрафы с камер за непристёгнутых пассажиров начали приходить в России

11:27, 09 сентября 2022, ПАИ

Российские автомобилисты начали получать штрафы за непристёгнутых пассажиров, оформленные с использованием дорожных камер, сообщает Autonews со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Свердловской области.

Поводом для обращения стал штраф, выписанный по ошибке водителю в Екатеринбурге из-за игрушки, прикреплённой на лобовое стекло его автомобиля.

Несмотря на комичность ситуации, в ведомстве подтвердили, что камеры в регионе начали использоваться для фиксации нарушений правил пользования ремнями безопасности.

«В рамках совершенствования и развития системы автоматической фиксации, функционирующей на территории Свердловской области, применение сертифицированных комплексов, позволяющих выявлять нарушения правил пользования ремнями безопасности, осуществляется с мая 2022 года по настоящее время», – указали в ведомстве.

Наказание за непристёгнутого пассажира прописано в статье 12.6 КоАП РФ, нарушение влечёт штраф в размере 1 000 рублей. В случае выявления нарушения постановление по делу выносится без участия водителя, который управлял автомобилем: штраф приходит собственнику машины, уточнили в ГУ МВД России по Свердловской области.