Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более полумиллиона рублей алиментов задолжал великолучанин

538 тысяч рублей алиментов задолжал великолучанин своему несовершеннолетнему сыну. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области, 

Мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты в пользу своего несовершеннолетнего сына в размере четвёртой части всех своих доходов, однако решение суда он исполнять не стал. В ходе исполнительного производства выяснилось, что должник официально трудоустроен не был, а на учёте в центре занятости не состоял. Мужчине назначили административное наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов, которое он тоже не отбыл.

Гражданин не собирался выплачивать алименты на содержание сына, игнорировал требования судебного пристава-исполнителя о необходимости трудоустроится и выплачивать алименты. Никаких мер к исполнению судебного приказа не принимал, материальной и иной помощи ребёнку не оказывал.

Должник был приводом доставлен в отделение судебных приставов. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ и направлен мировому судье, который признал гражданина виновным и назначил административное наказание в виде пяти суток ареста.

Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ, оно находится в суде. Должнику может грозить наказание в виде исправительных работ на срок до одного года или принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 сентября 2022

Водитель пострадал в результате ДТП в Великих Луках
09 сентября 2022

В Плюсском районе сожительница обнаружила тело мужчины в колодце

08 сентября 2022

Один человек пострадал в результате столкновения трёх автомобилей
08 сентября 2022

Участник свадебного торжества разбился насмерть в Псковском районе
08 сентября 2022

Бетонными блоками перекрыли проезд на улице Подвишенской из-за жалоб псковичей
08 сентября 2022

На псковичку завели уголовное дело за кражу велосипеда

08 сентября 2022

Посетителей «Акваполиса» в Пскове эвакуируют из-за сообщения о минировании
08 сентября 2022

Водитель грузовика пострадал в результате ДТП в Плюсском районе


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...