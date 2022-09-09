Более полумиллиона рублей алиментов задолжал великолучанин
538 тысяч рублей алиментов задолжал великолучанин своему несовершеннолетнему сыну. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области,
Мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты в пользу своего несовершеннолетнего сына в размере четвёртой части всех своих доходов, однако решение суда он исполнять не стал. В ходе исполнительного производства выяснилось, что должник официально трудоустроен не был, а на учёте в центре занятости не состоял. Мужчине назначили административное наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов, которое он тоже не отбыл.
Гражданин не собирался выплачивать алименты на содержание сына, игнорировал требования судебного пристава-исполнителя о необходимости трудоустроится и выплачивать алименты. Никаких мер к исполнению судебного приказа не принимал, материальной и иной помощи ребёнку не оказывал.
Должник был приводом доставлен в отделение судебных приставов. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ и направлен мировому судье, который признал гражданина виновным и назначил административное наказание в виде пяти суток ареста.
Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ, оно находится в суде. Должнику может грозить наказание в виде исправительных работ на срок до одного года или принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
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