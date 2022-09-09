Водитель пострадал в результате ДТП в Великих Луках
Столкновение автомобилей Chery и Volkswagen Passat произошло у дома № 57 на улице Щорса в Великих Луках.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chery, ему оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
08 сентября 2022
На псковичку завели уголовное дело за кражу велосипеда