Водитель пострадал в результате ДТП в Великих Луках

11:57, 09 сентября 2022, ПАИ

Столкновение автомобилей Chery и Volkswagen Passat произошло у дома № 57 на улице Щорса в Великих Луках.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chery, ему оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.