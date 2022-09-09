Три года условно получил наркоман из Печор

12:06, 09 сентября 2022, ПАИ

Три года условно получил наркоман из Печор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В марте у подсудимый собрался купить наркотики для личного употребления. В интернете мужчина договорился с неизвестным о незаконном приобретении наркотического средства массой не менее 1,3 грамма. Затем он прибыл в лесной массив Пскова и через «закладку» приобрел порошкообразное вещество-производное N-метилэфедрона. В этот же день в Печорах полицейские изъяли наркотики из сумки подсудимого.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком на 3 года.