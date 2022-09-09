Три года условно получил наркоман из Печор
Три года условно получил наркоман из Печор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
В марте у подсудимый собрался купить наркотики для личного употребления. В интернете мужчина договорился с неизвестным о незаконном приобретении наркотического средства массой не менее 1,3 грамма. Затем он прибыл в лесной массив Пскова и через «закладку» приобрел порошкообразное вещество-производное N-метилэфедрона. В этот же день в Печорах полицейские изъяли наркотики из сумки подсудимого.
Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком на 3 года.
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