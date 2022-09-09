Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Наталья Фёдорова прокомментировала ход голосования в Псковском районе

Никаких проблемных моментов в работе избирательных участков в Псковской районе в настоящее время нет, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она рассказала, что на данный момент в районе работает 37 участков. «Все участки открыты вовремя, никаких проблемных моментов в части организации процесса не возникало. Люди уже приступили к голосованию, понемногу идут. Явка пока, конечно, небольшая, но мы понимаем, что это ещё только первый день», — отметила она.

Наталья Фёдорова подчеркнула, что все члены комиссии и она сама уже работают на местах. «Мы проверяем состояние всех участков, и если где-то есть какие-то маленькие организационные моменты, они очень быстро и оперативно решаются», — пояснила она.

Глава Псковского района обратила внимание на то, что на каждом избирательном участке присутствует председатель, к которому человек может обратиться в случае возникновения каких-то вопросов. «Потом эти сообщения оперативно поступают в штаб», — объяснила она.

Многодневное голосование началось в Псковской области, жители смогут проголосовать с 8:00 до 20:00 9, 10 и 11 сентября. Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Принимать голосующих члены комиссий будут на 523 избирательных участках Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 сентября 2022

Наталья Юрченко проголосовала на выборах в Псковскую гордуму
09 сентября 2022

В Псковской области к полудню проголосовало более 12,5 тысячи избирателей
09 сентября 2022

Удобной возможностью назвал свободный выбор формы голосования Виктор Остренко
09 сентября 2022

Утро на избирательных участках в Псковской области началось с гимна России
09 сентября 2022

Жители Пскова впервые голосуют на выборах дистанционно
09 сентября 2022

Трёхдневное голосование началось в Псковской области
08 сентября 2022

Наталья Скачкова доложила губернатору о результатах работы в сфере молодёжной политики
08 сентября 2022

Более 500 избирательных участков готовят к выборам в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...