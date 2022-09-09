Наталья Фёдорова прокомментировала ход голосования в Псковском районе

12:40, 09 сентября 2022, ПАИ

Никаких проблемных моментов в работе избирательных участков в Псковской районе в настоящее время нет, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она рассказала, что на данный момент в районе работает 37 участков. «Все участки открыты вовремя, никаких проблемных моментов в части организации процесса не возникало. Люди уже приступили к голосованию, понемногу идут. Явка пока, конечно, небольшая, но мы понимаем, что это ещё только первый день», — отметила она.

Наталья Фёдорова подчеркнула, что все члены комиссии и она сама уже работают на местах. «Мы проверяем состояние всех участков, и если где-то есть какие-то маленькие организационные моменты, они очень быстро и оперативно решаются», — пояснила она.

Глава Псковского района обратила внимание на то, что на каждом избирательном участке присутствует председатель, к которому человек может обратиться в случае возникновения каких-то вопросов. «Потом эти сообщения оперативно поступают в штаб», — объяснила она.

Многодневное голосование началось в Псковской области, жители смогут проголосовать с 8:00 до 20:00 9, 10 и 11 сентября. Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Принимать голосующих члены комиссий будут на 523 избирательных участках Псковской области.