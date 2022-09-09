Игорь Дитрих проголосовал на выборах депутатов в Собрание Псковского района

12:51, 09 сентября 2022, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих проголосовал на выборах депутатов в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Особенность таких муниципальных выборов, по мнению вице-спикера Собрания, в том, что в сельской местности все друг друга лично знают: живут в соседних домах, подъездах, квартирах.

«Все кандидаты, вошедшие в список, неважно от какой партии, здесь как на ладошке. Конечно, люди выбирают достойных, на которых могут положиться и которых они видят ежедневно не только в делах государственных, но и в делах личных: кто как ухаживает за домом, косит траву вокруг, вывозит мусор или сжигает и так далее, так далее. Из этих мелочей и складывается в целом человек. И как он ведёт себя дома, так он ведёт себя в обществе и на работе», – уверен Игорь Дитрих.

Вице-спикер подчеркнул важность участия в голосовании на выборах любого уровня власти, каждый человек влияет на ситуацию. «Посмотрите, как за последние полгода с февраля изменилась наша страна, изменились умы, сколько разных людских судеб. Тот, кто не ходит голосовать, неправ, потому что и президенту, и нашей армии, и нашему губернатору нужна поддержка каждого, – добавил Игорь Дитрих. – Нужно быть вместе – вместе со страной и каждому друг с другом, тогда мы будем идти в правильном направлении и Родина наша будет процветать».

Как врач, Игорь Дитрих проверил на участке наличие средств защиты и дезинфекции. «Санэпидемиологические рекомендации все соблюдаются: каждый человек может воспользоваться всеми санитарными барьерами, которые предусмотрены и ему предлагаются», – констатировал депутат.