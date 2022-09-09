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Политика

Песков оценил решение Прибалтики ограничить въезд россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ТАСС

Страны Прибалтики заняли «абсолютно крайнюю позицию» по визовым вопросам для россиян, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они [Эстония, Латвия, Литва. – Прим.] заняли абсолютно крайнюю позицию», – приводит слова Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что при рассмотрении ответных действий главный принцип – сделать так, чтобы не навредить интересам самой России. 

Напомним, с 19 сентября Эстония закрывает въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами. Также с этой даты граждане России не смогут въехать в Латвию, Литву и Польшу по сухопутной границе.

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