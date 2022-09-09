Песков оценил решение Прибалтики ограничить въезд россиянам

13:37, 09 сентября 2022, ПАИ

Страны Прибалтики заняли «абсолютно крайнюю позицию» по визовым вопросам для россиян, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они [Эстония, Латвия, Литва. – Прим.] заняли абсолютно крайнюю позицию», – приводит слова Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что при рассмотрении ответных действий главный принцип – сделать так, чтобы не навредить интересам самой России.

Напомним, с 19 сентября Эстония закрывает въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами. Также с этой даты граждане России не смогут въехать в Латвию, Литву и Польшу по сухопутной границе.