Палкинская школа подаст заявку в федеральную программу модернизации

18:28, 09 сентября 2022, ПАИ

Палкинская средняя школа подаст заявку в федеральную программу модернизации образовательных учреждений. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время поездки в муниципалитет 9 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В Палкинской средней школе за последние годы отремонтировали кровлю, появились центр «Точка роста» и кабинеты, обеспеченные цифровой образовательной средой.

В этом году проходит капитальный ремонт в спортзале за счёт средств федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». На эти цели из консолидированного бюджета выделили около 1,5 млн рублей. Строители уже заменили полы, выполняют отделку стен и потолка, рассказала директор школы Наталья Павлова.

Михаил Ведерников поручил подготовить документы для включения Палкинской школы в перспективный план федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». «Чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучше», – отметил губернатор и поручил комитету по образованию Псковской области оказать содействие в этом вопросе.