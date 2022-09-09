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Происшествия

В Псковской области оперативники обнаружили тело пропавшего рабочего

Фото с места происшествия

Тело 36-летнего мужчины, уроженца Старой Руссы, обнаружили сотрудники уголовного розыска в Плюсском районе, между 199-м и 200-м км трассы Псков – Санкт-Петербург.

По словам очевидцев, мужчина работал строителем стадиона в селе Ляды. 8 августа рабочий распивал алкогольные напитки и сообщил, что чувствует себя душевно не очень хорошо, и ушёл в неизвестном направлении. Позже его начали искать, но безуспешно. 

По предварительной информации, во время проведения поисков оперативники обнаружили документы, сумку и мобильный телефон. Позже, при усиленных разыскных мероприятиях, на удалении 900 метров от найденых вещей, в лесном массиве около трассы, было обнаружено тело мужчины. После была найдена и его одежда.

На месте работают сотрудники СУ СК и полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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