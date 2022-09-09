Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

А нам летать охота! 79-й выпуск «Псковского телеграма»

Первые рейсы в Казань состоялись, псковичи хотят ещё. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал большую пресс-конференцию о развитии авиасообщения. На фоне развития внутренних логистических коммуникаций в России наши прибалтийские соседи решили, по меткому выражению представителя МИД России Марии Захаровой, запереться в клетке изнутри и не пускать к себе россиян с шенгенской визой. Памятуя темпы инфляции в Латвии, Литве и Эстонии и влияние на развитие экономики турпотока, решение чуть ли не самоубийственное.

Эти и другие темы в эфире очередного, 79-го выпуска «Псковского телеграма» обсудили его соведущие Александр Машкарин, Антон Сергеев и Максим Андреев.

Кроме того, в выпуске пошла речь о параллельном импорте и новых айфонах, о новой дате референдумов на освобожденных территориях Украины, активности политических партий в неделю последнего рывка перед выборами.

«Псковский телеграм» – еженедельная программа о самом интересном и обсуждаемом в Telegram-пространстве. Выпуски проекта выходят в свет по пятницам, в 18:00 на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 сентября 2022

А нам летать охота! 79-й выпуск «Псковского телеграма»
09 сентября 2022

Галина Невалённая: Каждый активный гражданин должен проголосовать
09 сентября 2022

79-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
09 сентября 2022

Более двух тысяч псковских полицейских обеспечивают порядок на выборах
09 сентября 2022

Александр Козловский проголосовал на выборах в Великолукскую гордуму
09 сентября 2022

Наталья Юрченко проголосовала на выборах в Псковскую гордуму
09 сентября 2022

В Псковской области к полудню проголосовало более 12,5 тысячи избирателей
09 сентября 2022

Удобной возможностью назвал свободный выбор формы голосования Виктор Остренко

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...