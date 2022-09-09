А нам летать охота! 79-й выпуск «Псковского телеграма»

18:00, 09 сентября 2022, ПАИ

Первые рейсы в Казань состоялись, псковичи хотят ещё. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал большую пресс-конференцию о развитии авиасообщения. На фоне развития внутренних логистических коммуникаций в России наши прибалтийские соседи решили, по меткому выражению представителя МИД России Марии Захаровой, запереться в клетке изнутри и не пускать к себе россиян с шенгенской визой. Памятуя темпы инфляции в Латвии, Литве и Эстонии и влияние на развитие экономики турпотока, решение чуть ли не самоубийственное.

Эти и другие темы в эфире очередного, 79-го выпуска «Псковского телеграма» обсудили его соведущие Александр Машкарин, Антон Сергеев и Максим Андреев.

Кроме того, в выпуске пошла речь о параллельном импорте и новых айфонах, о новой дате референдумов на освобожденных территориях Украины, активности политических партий в неделю последнего рывка перед выборами.

«Псковский телеграм» – еженедельная программа о самом интересном и обсуждаемом в Telegram-пространстве. Выпуски проекта выходят в свет по пятницам, в 18:00 на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».