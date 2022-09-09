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Общество

Явка по итогу первого дня выборов в Псковской области составила 8,3%

Опечатали бюллетени и закрыли в сейф. Фото: Telegram

Завершился первый день голосования – 2022, сообщает избирательная комиссия Псковской области.

Явка по итогу дня составила 8,3% — проголосовали 37 890 избирателей из 453 935. 

УИК закрыли свои двери в 20:00. После этого члены комиссий приступают к перемещению бюллетеней из стационарных ящиков в сейф-пакеты. В Пскове бюллетени остаются в Комплексах обработки избирательных бюллетеней.

За порядком на участке следят полицейские и круглосуточные видеокамеры.

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