Победительницей помидорного конкурса стала Анжела Янченко

21:43, 09 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области подвели итоги помидорного конкурса. В номинации «Самый аппетитный помидор» победительницей признали выступавшую за Бежаницкий район Анжелу Янченко. Газета «Сельская новь» поближе познакомила своих читателей с победительницей.

Родилась она в д. Полозово, училась в Ново-Кузнецовской школе д. Ублиска. После окончания поступила в педагогический колледж г. Опочка. В Санкт-Петербурге дополнительно получила юридическое образование и служила в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящий момент является военным пенсионером по выслуге лет.

«Томатами увлекаюсь давно, – написала она, – но своё увлечение не сильно афишировала в связи со службой.

«В моей коллекции уже более 150 сортов томатов. Сажаю их в открытом грунте и в поликарбонатной теплице. В этом году было высажено 45 сортов. Естественно, по итогам сезона провожу жёсткий отбор тех, что остаются в коллекции. На данный момент я полностью отказалась от гибридов из-за вкуса. Никакой гибрид не сравнится с сортовым томатом!» – считает Анжела Янченко.

