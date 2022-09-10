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Политика

Члены УИК в Печорском районе добираются к избирателям на катере

Фото: газета "Печорская правда"

Спасатели помогли членам УИК добраться на избирательный участок, расположенный на островах Печорского района, пишет районная газета «Печорская правда»

Более ста избирателей на участке №172 проживают в деревнях на островах Каменка, Колпино и Будовиж, в связи с чем на работу членам избирательной комиссии пришлось добираться на катере.

«Пожалуй, самый необычный в Печорском районе выезд к избирателям практикуют члены избирательной комиссии №172. Комиссия располагается в здании Киршинского Дома культуры. Председателем комиссии уже много лет работает Татьяна Дереза», — отметили в районной газете.

По итогам первого дня голосования свои политические предпочтения выразил 1691 житель Печорского района, то есть 10,97 процента от общего числа избирателей.

Фото: газета "Печорская правда"

Напомним, что для избирателей, которые по уважительной причине принять участие в голосовании в помещении своих участков, предусмотрена возможность сделать это на дому. Для этого необходимо до 14:00 11 сентября письменно или устно обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

Жители региона могут проголосовать на выборах 9, 10 и 11 сентября. Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Для голосующих открыто 523 избирательных участка.

В регионе проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований — Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов — замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

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