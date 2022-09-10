Члены УИК в Печорском районе добираются к избирателям на катере

11:03, 10 сентября 2022, ПАИ

Спасатели помогли членам УИК добраться на избирательный участок, расположенный на островах Печорского района, пишет районная газета «Печорская правда»

Более ста избирателей на участке №172 проживают в деревнях на островах Каменка, Колпино и Будовиж, в связи с чем на работу членам избирательной комиссии пришлось добираться на катере.



«Пожалуй, самый необычный в Печорском районе выезд к избирателям практикуют члены избирательной комиссии №172. Комиссия располагается в здании Киршинского Дома культуры. Председателем комиссии уже много лет работает Татьяна Дереза», — отметили в районной газете.

По итогам первого дня голосования свои политические предпочтения выразил 1691 житель Печорского района, то есть 10,97 процента от общего числа избирателей.

Напомним, что для избирателей, которые по уважительной причине принять участие в голосовании в помещении своих участков, предусмотрена возможность сделать это на дому. Для этого необходимо до 14:00 11 сентября письменно или устно обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

Жители региона могут проголосовать на выборах 9, 10 и 11 сентября. Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Для голосующих открыто 523 избирательных участка.

В регионе проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований — Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов — замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.