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Общество

Псковичам объяснили, как проголосовать на дому

Псковичи, которые по уважительной причине не смогут прибыть в помещение для голосования, смогут проголосовать на дому, сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо до 14:00 11 сентября подать письменное заявление или просто обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

Среди уважительных причин для голосования на дому — проблемы со здоровьем, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребёнком и др.

Напомним, в Псковской области муниципальные выборы разных уровней будут проходить в 24 районах. Проголосовать в Псковской области можно будет в течение трёх дней — 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 

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