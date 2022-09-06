Псковичам объяснили, как проголосовать на дому

17:46, 06 сентября 2022, ПАИ

Псковичи, которые по уважительной причине не смогут прибыть в помещение для голосования, смогут проголосовать на дому, сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо до 14:00 11 сентября подать письменное заявление или просто обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

Среди уважительных причин для голосования на дому — проблемы со здоровьем, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребёнком и др.

Напомним, в Псковской области муниципальные выборы разных уровней будут проходить в 24 районах. Проголосовать в Псковской области можно будет в течение трёх дней — 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00