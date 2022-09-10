80 волонтеров Молодежного центра помогают на выборах в Пскове
80 волонтеров молодежного центра помогают псковичам на выборах в органы местного самоуправления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском городском культурном центре.
Помимо информирования граждан об изменении места голосования, волонтеры помогают маломобильным гражданам принять участие в голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу VII созыва.
«Ранее для ребят было проведено обучение, на котором их проинструктировали о том, как будет вестись волонтёрская работа на УИКах», – рассказала Валерия Комарова, куратор волонтёрского штаба.
В регионе с 9 по 11 сентября проходит 30 избирательных кампаний, избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00. Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Для голосующих открыто 523 избирательных участка.
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