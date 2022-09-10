Путин проголосовал на выборах в Москве в режиме онлайн

10:46, 10 сентября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве в режиме онлайн, сообщает ТАСС.

Для этого он воспользовался компьютером в своем рабочем кабинете в Кремле. «Все, голос учтен», — сказал Путин, завершив процедуру электронного голосования.

«Дорогие друзья, 11 сентября — Единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее, дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться, рекомендую», — отметил президент РФ.

Он выразил надежду, что россияне сделают свой выбор и проявят активную гражданскую позицию.

В Псковской области сегодня стартовал второй день голосования на муниципальных выборах. В регионе проходит 30 избирательных кампаний. Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 — впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Для голосующих открыто 523 избирательных участка.