Новый пришкольный стадион открыли в Пскове на улице Алёхина

11:48, 10 сентября 2022, ПАИ

Многофункциональную спортивную площадку на улице Алексея Алёхина у школы №3 сдали в эксплуатацию, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с рабочего выезда губернатора Псковской области на объект.

Возведение многофункциональной спортивной площадки на базе хоккейной коробки на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» начали 30 июля.

Объект включает несколько функциональных зон, предназначен для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, хоккея. Также «Газпром» дарит школьникам спортивный инвентарь и хоккейные ворота.

В июле 2022 года в рамках достигнутых соглашений между губернатором Псковской области Михаилов Ведерниковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером начато возведение 15 открытых плоскостных физкультурно-оздоровительных сооружений, в том числе 13 пришкольных стадионов, одна многофункциональная спортивная площадка без хоккейных бортов и одна многофункциональная спортивная площадка на базе хоккейной коробки.