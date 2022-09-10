Псковичей предупреждают о надвигающихся заморозках
11 сентября местами на территории Псковской области будут заморозки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.
«Ночью и утром 11 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе -1...-2 градуса», — говорится в сообщении.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отмечает, что на фоне ухудшения погодных условия может увеличить количество ДТП.
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