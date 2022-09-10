Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей предупреждают о надвигающихся заморозках

11 сентября местами на территории Псковской области будут заморозки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

«Ночью и утром 11 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе -1...-2 градуса», — говорится в сообщении.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отмечает, что на фоне ухудшения погодных условия может увеличить количество ДТП.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 сентября 2022

Слабовидящие избиратели могут проголосовать с помощью тифломаркеров на 4 УИК Пскова

10 сентября 2022

Псковичей предупреждают о надвигающихся заморозках
10 сентября 2022

Участок улицы Новосокольнической в Великих Луках отремонтируют до конца года
10 сентября 2022

ФОТОФАКТ Кот пришел на выборы в Великих Луках
10 сентября 2022

Новый пришкольный стадион открыли в Пскове на улице Алёхина
10 сентября 2022

Травмированный аист в Опочке обрел новый дом
10 сентября 2022

ВИДЕО Прохождение луны за трубой котельной в Пскове
10 сентября 2022

Дети Струго-Красненского района ознакомились с лесопожарной техникой


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...