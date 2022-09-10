Стратегически важным объектом назвал спортплощадку у псковской школы-интерната Алексей Севастьянов

16:51, 10 сентября 2022, ПАИ

Стратегически важным объектом для Завокзального микрорайона назвал новую спортивную площадку у школы-интерната на улице Советской Армии депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Рабочая приёмка пришкольного стадиона, построенного по программе «Газпром - детям», прошла 10 сентября с участием губернатора Михаила Ведерникова.

«В 2007 году, когда я избрался депутатом по этому округу, школьный стадион, как и многие общественные пространства, построенные к концу 90-х, находился в ужасающем, практически разрушенном состоянии, — поделился воспоминаниями Алексей Севастьянов. – Те меры, которые мы начали тогда предпринимать, носили характер даже не восстановления, а спасения. Сегодня могу сказать только одно – мечты сбываются. Благодаря участию в социальном проекте Газпрома, мы получили современный спортивный объект».

Депутат отметил безупречную работу подрядчика: «Такое отношение к делу, темпы и качество строительства вызывают уважение».

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Алексей Севастьянов убеждён, что пришкольный стадион будет востребован не только учащимися, но и жителями микрорайона: «Этот стадион стратегически важен, потому что на сегодняшний день это единственная точка притяжения в районе улицы Лепешинского. Я уверен, у нас получится настроить работу таким образом, чтобы местные жители тоже смогли пользоваться этим спортивным комплексом».

В 2022 году по программе «Газпром – детям» в Псковской области построят в общей сложности 15 пришкольных стадионов, ещё 11 были введены в эксплуатацию годом ранее. Масштабный проект стал возможен благодаря взаимодействию губернатора Михаила Ведерникова с руководством Газпрома и планомерному погашению областью задолженности за природный газ. Программа «Газпром – детям» с 2007 года реализуется в 73 российских регионах. По всей стране построено более 1 900 современных спортивных объектов. Благодаря этой программе во многих населённых пунктах дети и подростки впервые получили возможность заниматься спортом в комфортных условиях.