Омбудсмен проверил соблюдение избирательных прав псковичей в первый день голосования

17:04, 10 сентября 2022, ПАИ

Соблюдение и обеспечение избирательных прав граждан проверил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Как сообщил ПАИ региональный омбудсмена, он посетил УИК в Островском и Опочецком районах, а также в Следственном изоляторе УФСИН России в Пскове.

Особое внимание омбудсмен уделил проверке созданных условий для голосования маломобильных граждан, а также круглосуточной работе камер видеонаблюдения.

Нарушений избирательных прав граждан в процессе проверки выявлено не было, сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Отметим, что в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.