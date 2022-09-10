Омбудсмен проверил соблюдение избирательных прав псковичей в первый день голосования
Соблюдение и обеспечение избирательных прав граждан проверил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Как сообщил ПАИ региональный омбудсмена, он посетил УИК в Островском и Опочецком районах, а также в Следственном изоляторе УФСИН России в Пскове.
Особое внимание омбудсмен уделил проверке созданных условий для голосования маломобильных граждан, а также круглосуточной работе камер видеонаблюдения.
Нарушений избирательных прав граждан в процессе проверки выявлено не было, сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.
Отметим, что в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.
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Омбудсмен проверил соблюдение избирательных прав псковичей в первый день голосования
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