Велосипед и резиновые сапоги украли у петербуржца в Себежском районе
Лейку, провода и прочую домашнюю утварь украл ранее судимый мужчина из дома 46-летнего петербуржца, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Житель Санкт-Петербурга заявил о краже на своем дачном участке в деревне Ладеево Себежского района.
В начале августа 2022 года неизвестный проник в частный дом в деревне Ладеево Себежского района. Сорвав с двери навесной замок, грабитель похитил у потерпевшего электрические провода, резиновые сапоги, душевой шланг с лейкой, радиоприемник и велосипед. Общий ущерб был оценен на сумму 23 тысячи рублей.
В ходе расследования полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина. В ходе обыска у него была изъята часть похищенных вещей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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