Велосипед и резиновые сапоги украли у петербуржца в Себежском районе

17:32, 10 сентября 2022, ПАИ

Лейку, провода и прочую домашнюю утварь украл ранее судимый мужчина из дома 46-летнего петербуржца, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель Санкт-Петербурга заявил о краже на своем дачном участке в деревне Ладеево Себежского района.

В начале августа 2022 года неизвестный проник в частный дом в деревне Ладеево Себежского района. Сорвав с двери навесной замок, грабитель похитил у потерпевшего электрические провода, резиновые сапоги, душевой шланг с лейкой, радиоприемник и велосипед. Общий ущерб был оценен на сумму 23 тысячи рублей.

В ходе расследования полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина. В ходе обыска у него была изъята часть похищенных вещей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.