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Политика

Глава Псковского района: Жалоб на ход голосования нет

Фото здесь и далее: Наталья Фёдорова

В первый день голосования на выборах собрания депутатов Псковского района глава района Наталья Федорова проверила организацию работы на некоторых УИК. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В первый день голосования на выборах собрания депутатов Псковского района проверила организацию работы на нескольких избирательных участках в Завеличенской, Тямшанской и Логозовской волостях. Жалоб на ход голосования нет», — отметила она.

Наталья Федорова выразила надежду, что явка будет высокой и жители района примут самое активное участие в голосовании.

В регионе с 9 по 11 сентября проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований — Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов — замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

По данным на 15:00 явка по выборам в органы местного самоуправления Псковской области составила 12,9%.  Отметим, что в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ранее озвученная цифры не учитывает прогосовавших в режиме онлайн. 

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