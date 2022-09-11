Пьяный водитель опрокинул автомобиль в кювет в Красногородском районе
В Красногородском районе 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП произошло у деревни Покровское.
В результате пострадали водитель и пассажир автомобиля, медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались.
По словам очевидцев, граждане в автомобиле находились в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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