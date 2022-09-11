Пьяный водитель опрокинул автомобиль в кювет в Красногородском районе

08:28, 11 сентября 2022, ПАИ

В Красногородском районе 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП произошло у деревни Покровское.

В результате пострадали водитель и пассажир автомобиля, медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались.

По словам очевидцев, граждане в автомобиле находились в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.