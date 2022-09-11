Явка на ДЭГ в Пскове превысила 80%

08:35, 11 сентября 2022, ПАИ

Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Псковскую городскую Думу по состоянию на утро 11 сентября превысила 80 %. Об этом из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На едином округе и на избирательных округах выдали по 9 544 бюллетеня (80,35 %). Всего принять участие в ДЭГ на выборах в Псковскую городскую Думу смогут 11 878 избирателей.

Напомним, что сегодня начался третий, заключительный день трёхдневного голосования на муниципальных выборах в Псковской области. В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.