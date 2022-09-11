Стала известная явка на выборах пяти глав районов Псковской области

09:12, 11 сентября 2022, ПАИ

Стала известная явка на выборах пяти глав районов Псковской области. Об этом из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области сообщает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Так, по состоянию на 20:00 10 сентября, на выборах главы Палкинского района проголосовало 28,05 % избирателей, на выборах главы Дедовичского района – 21,65 %, на выборах главы Островского района – 18,83 %, на выборах главы Плюсского района – 18,76 %, на выборах главы Гдовского района – 16,01 %.

Напомним, что сегодня начался третий, заключительный день трёхдневного голосования на муниципальных выборах в Псковской области. В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.