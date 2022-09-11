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Политика

Стала известная явка на выборах пяти глав районов Псковской области

Стала известная явка на выборах пяти глав районов Псковской области. Об этом из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

  • Явка на выборах глав пяти районов Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборах глав пяти районов Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборах глав пяти районов Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборах глав пяти районов Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборах глав пяти районов Псковской области
    Фото: ПАИ

Так, по состоянию на 20:00 10 сентября, на выборах главы Палкинского района проголосовало 28,05 % избирателей, на выборах главы Дедовичского района – 21,65 %, на выборах главы Островского района – 18,83 %, на выборах главы Плюсского района – 18,76 %, на выборах главы Гдовского района – 16,01 %.

Напомним, что сегодня начался третий, заключительный день трёхдневного голосования на муниципальных выборах в Псковской области. В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.

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