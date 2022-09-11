Самая большая явка зафиксирована на выборах в Струго-Красненском районе

09:43, 11 сентября 2022, ПАИ

По состоянию на 10 сентября 20:00, самая большая явка в Псковской области зафиксирована на выборах депутатов Собрания депутатов Струго-Красненского района VII созыва – 40,68%. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В топ-5 по явке также вошли выборы в Собрание депутатов Усвятского района VII созыва – 29,95%, в Собрание депутатов Бежаницкого района VII созыва – 29,78%, выборы главы Палкинского района – 28,05 %, выборы в Собрание депутатов Палкинского района VII созыва – 28,05%.

Напомним, что всего в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний. Сегодня начался третий, заключительный день трёхдневного голосования на муниципальных выборах в регионе. В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.