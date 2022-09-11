Исполнители гимна из Псковской области вошли в сводный ролик ЦИК РФ

10:48, 11 сентября 2022, ПАИ

Исполнители гимна из Псковской области вошли в сводный ролик ЦИК РФ, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Инициатива ЦИК России – начинать день голосования с гимна – вылилась в общероссийский флешмоб. В нем приняли участие избирательные комиссии 22 регионов, солисты Мариинского театра, Бурановские бабушки, детские и фольклорные коллективы. Артисты специально записывали гимн для исполнения на избирательных участках своих регионов», - отметили в Центральной избирательной комиссии.

В общероссийский хор, кроме Псковской области, также попала Республика Бурятия, Удмуртская Республика, Республика Коми, Свердловская, Ленинградская области, Республика Северная Осетия-Алания, Омская, Липецкая, Владимирская, Брянская, Самарская, Оренбургская области, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Краснодарский край, Алтайский край, Белгородская, Амурская области, Пермский край, Ярославская, Курская и Калининградская области.