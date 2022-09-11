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Общество

Чаще всего участие в ДЭГ принимают женщины от 35 до 50 лет - Минцифры РФ

Женщины в возрасте от 35 до 50 лет чаще всего подают заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в текущем году, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

«Среднестатистический избиратель, который голосует электронно, - женщина в возрасте от 35 до 50 лет», - сказано в сообщении.

Вместе с тем каждый третий избиратель в ДЭГ старше 50 лет. Согласно приведенным данным, среди подавших заявления на участие в ДЭГ 65% - женщины, 35% - мужчины. «35-50 лет - средний возраст избирателя (44% от всех заявлений). Каждый третий участник ДЭГ старше 50 лет», - отмечается в сообщении.

Дистанционное электронное голосование началось 9 сентября (в некоторых регионах - 10 сентября) и проходит в штатном режиме. Сбоев и серьезных DDoS-атак не зафиксировано. В Пскове «электронная» явка достигла почти 82%.

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