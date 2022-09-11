Кинолог дал советы по воспитанию собаки для жизни в городе

13:01, 11 сентября 2022, ПАИ

Как воспитать собаку для жизни в городе, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Собаки в отличие от человека нуждаются в помощи, чтобы адаптироваться к жизни в большом городе, где есть много отвлекающих, пугающих или даже опасных для них факторов, рассказал специалист.

«Хорошее воспитание нужно любой собаке. Ваш питомец должен быть надежным, спокойным компаньоном, с которым комфортно находиться рядом даже тем, у кого нет животных. Но также не нужно забывать и о комфорте собаки: для этого с раннего детства следует социализировать питомца, обучать различным командам и уделять ему достаточное количество времени», - приводит слова эксперта РИА Новости.

С ранних месяцев важно приучить собаку к амуниции, что поможет питомцу оставаться на улице в безопасности. Иногда, как заметил кинолог, собаководы думают, что намордник или ошейник мешают собаке нормально чувствовать себя на улице, но это ошибка. Правильно подобранные по размеру аксессуары не будут тревожить собаку.

Главное, как отмечает эксперт, приучить собаку к амуниции постепенно и настойчиво, а также не забывать о поощрении. Прежде чем начать приучать питомца к амуниции, он призывает внимательно относится к выбору. Намордник не должен быть тесным, его размер должен позволять собаке открыть пасть и высунуть язык, ошейник также не должен нигде давить и не мешать движению. Владимир Голубев назвал нормальным, когда питомец сначала может отказываться от ношения амуниции.

Чтобы с собакой можно было спокойно гулять по городу и не бояться, что она запрыгнет на прохожего, она должна быть хорошо воспитана. Питомца важно обучить не пугаться новых мест и скопления людей, а также нужно тренировать его выдержку – собака не должна лаять, лезть к другим питомцам, бегать по незнакомому месту и прыгать на всех от радости, лучше всего, когда она может спокойно находится возле своего хозяина, чувствуя себя расслабленно.

Важной кинолог назвал команду «ко мне». С её помощью хозяин всегда сможет отвлечь внимание животного от раздражителя. Благодаря ей можно контролировать любое перемещение собаки и, в случае опасной ситуации, подзывать животное к себе. При этом правильно обученное животное будет реагировать на эту команду, даже если оно увлечено чем-то другим.

Владимир Голубев отмечает, что ещё одна важная команда – «рядом». Собака должна знать её для безопасной прогулки и поездок в общественном транспорте. Он посоветовал, что нужно дать команду и слегка тянуть поводок за собой и как только животное начинает идти за хозяином, нужно похвалить его.

Кинолог подчеркнул, что в российских городах все ещё встречаются догхантеры, которые намеренно травят собак. Поэтому собаководу необходимо серьезно отнестись к поведению питомца во время прогулки и научить его не поднимать пищу с земли.

«Как только в доме появилась собака, начинайте с ней заниматься. Залог безопасности вашего питомца – ежедневные занятия. Собака должна четко знать и выполнять команду «Фу!» и «Отдай!». Первая команда поможет предотвратить подъем пищи, а вторая поможет забрать ее, если вдруг собака все-таки что-то подобрала», - рекомендовал он.

В конце Владимир Голубев сказал, что собаку социализировать нужно с раннего детства социализировать собаку. Чтобы она могла спокойно жить в ритме города. «Расширять горизонты для животного как можно раньше» и знакомить его с окружающим миром - шумом от проезжающих машин, прохожими, другими животными советовал кинолог. Не стоит забывать о воспитание и дрессировке. Собака должна хорошо понимать хозяина и выполнять его команды, чтобы ей было комфортно среди людей, а людям комфортно находится рядом с питомцем.