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Политика

Стала известна явка на выборах депутатов районных Собраний в Псковской области

Фото: ТИК Струго-Красненского района

Стала известная явка на выборах депутатов в 21 районное Собрание в Псковской области. Об этом из информационного центра Избирательной комиссии региона сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Так, по состоянию на 12:00 11 сентября, самая большая явка зафиксирована на выборах депутатов Собрания депутатов Струго-Красненского района VII созыва – 45,51%.

  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ
  • Явка в районах
    Фото: ПАИ

В топ-5 по явке также вошли выборы депутатов Собрания депутатов Усвятского района VII созыва – 37,59 %, выборы депутатов Собрания депутатов Бежаницкого района VII созыва – 35,89 %, выборы депутатов Собрания депутатов Красногородского района VII созыва – 32,35 %, выборы депутатов Собрания депутатов Палкинского района VII созыва – 32,11 %.

Далее по уровню явки следуют: выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского района VII созыва – 29,63 %, выборы депутатов Собрания депутатов Локнянского района VII созыва – 28,92 %, выборы депутатов Собрания депутатов Пыталовского района VII созыва – 27,41 %, выборы депутатов Собрания депутатов Дедовичского района VII созыва – 26,47 %, выборы депутатов Собрания депутатов Пустошкинского района VII созыва – 25,95 %, выборы депутатов Собрания депутатов Великолукского района VII созыва – 25,86 %, выборы депутатов Собрания депутатов Новосокольнического района VII созыва – 25,5 %, выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского района VII созыва – 25,35 %, выборы депутатов Собрания депутатов Пушкиногорского района VII созыва – 24 %, выборы депутатов Собрания депутатов Островского района VII созыва – 22,43 %, выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района VII созыва – 22,41 %, выборы депутатов Собрания депутатов Гдовского района VII созыва – 20,66 %, выборы депутатов Собрания депутатов Опочецкого района VII созыва – 20,20 %, выборы депутатов Собрания депутатов Порховского района VII созыва – 19,61 %, выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района VII созыва – 16,82 %, выборы депутатов Собрания депутатов Псковского района VII созыва – 13,36%.

Напомним, что всего в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний. Сегодня начался третий, заключительный день трёхдневного голосования на муниципальных выборах в регионе. В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.

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