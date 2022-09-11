В России создали вакцину от ротавируса

14:16, 11 сентября 2022, ПАИ

Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора создал вакцину против ротавируса, готовый препарат планируют получить в 2023 году. Об этом сообщила Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ростовский институт микробиологии и паразитологии создал вакцину против ротавируса. Сейчас закончим клинические испытания и будем выпускать. Мы надеемся, что в следующем году сможем получить уже готовый препарат», - заявила Анна Попова.

В апреле этого года в Роспотребнадзоре сообщали, что сотрудники Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведут разработку отечественной вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей, пишет ТАСС.