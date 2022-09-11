ВИДЕО Пенсионер прочитал стихотворение на избирательном участке в Опочке
77-летний житель города Опочки Вячеслав Макаренко прочитал стихотворение на избирательном участке № 351, сообщает ТИК Опочецкого района в соцсети «ВКонтакте».
Таким образом, пенсионер выразил свою активную гражданскую позицию, отмечается в сообщении. Стихотворение Вячеслава Макаренко посвящено выборам:
«Не ради галочки, а ради лучшей жизни
Пришёл сегодня я голосовать,
А выбрать тех, кто все надежды оправдает,
Кто наш народ вокруг себя объеденит...»
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