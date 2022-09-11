ВИДЕО Пенсионер прочитал стихотворение на избирательном участке в Опочке

16:18, 11 сентября 2022, ПАИ

77-летний житель города Опочки Вячеслав Макаренко прочитал стихотворение на избирательном участке № 351, сообщает ТИК Опочецкого района в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом, пенсионер выразил свою активную гражданскую позицию, отмечается в сообщении. Стихотворение Вячеслава Макаренко посвящено выборам:

«Не ради галочки, а ради лучшей жизни

Пришёл сегодня я голосовать,

А выбрать тех, кто все надежды оправдает,

Кто наш народ вокруг себя объеденит...»