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Политика

ВИДЕО Пенсионер прочитал стихотворение на избирательном участке в Опочке

77-летний житель города Опочки Вячеслав Макаренко прочитал стихотворение на избирательном участке № 351, сообщает ТИК Опочецкого района в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом, пенсионер выразил свою активную гражданскую позицию, отмечается в сообщении. Стихотворение Вячеслава Макаренко посвящено выборам:

«Не ради галочки, а ради лучшей жизни
Пришёл сегодня я голосовать, 
А выбрать тех, кто все надежды оправдает,
Кто наш народ вокруг себя объеденит...»

 

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