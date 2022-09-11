Что должно быть на каждом дачном участке, перечислили в МЧС

21:34, 11 сентября 2022, ПАИ

О пожарной безопасности на даче в осенний период рассказали сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщают в пресс-службе ведомства.

Чтобы пребывание на даче и подготовка территории к зиме не обернулись бедой, необходимо соблюдать простые правила пожарной безопасности: приусадебную территорию необходимо своевременно очищать от горючих отходов, мусора, травы и опавших листьев, рекомендуют жителям региона.

Специалисты напомнили, что запрещается сжигать мусор и прошлогоднюю траву на расстоянии менее 50 м от строений. Не допускаются палы травы на садовых участках. Также возле каждого жилого строения должны находиться бочка с водой (на летне-осенний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши.

Дороги, проезды, подъезды, проходы к домам, а также водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны оставаться всегда свободными. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров, продолжили в управлении МЧС.

Там добавили, что нужно использовать только исправные электроприборы заводского изготовления: «Необходимо следить за исправностью электросети, газовых приборов и соблюдать меры безопасности при их использовании».

В ведомстве подчеркнули, что при возникновении чрезвычайных ситуаций нужно незамедлительно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или по единому телефону спасения 112.